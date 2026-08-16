«Вместе отметим Победу»: Пенсионерка из Приамурья отдала 300 тысяч рублей и авто сына на фронт

Пенсионерка из Благовещенска — 84-летняя Людмила Петровна — несколько лет помогает российским военнослужащим. Недавно она передала 300 тысяч рублей в региональный сбор «Всё для Победы!». На эти средства закупили определители дронов, сообщает SHOT.

84-летняя пенсионерка передала 300 тысяч рублей бойцам СВО. Видео © Telegram/SHOT

«Я искренне выражаю благодарность нашим бойцам, воинам нашей славной Армии. Желаю им поскорее справиться с этой нацистской нечистью и чтобы все они вернулись живыми домой. Ребятки, пожалуйста, вернитесь домой живыми. За вас болеют и дома, и простые люди. Ну а я постараюсь дождаться Победы. Вместе тогда отметим это событие», — говорит Людмила Петровна.

Сын пенсионерки Дмитрий добровольцем отправился в зону боевых действий. Он служил в составе 35-й армии на Запорожском направлении, но попал под удар и погиб. После смерти сына Людмила Петровна продолжила поддерживать его боевых товарищей. Теперь женщина решила передать фронту и автомобиль Дмитрия. Машину уже готовят к отправке в зону СВО. Доставить её военнослужащим поможет Народный фронт.

Ранее Life.ru сообщал, что бабушке-«дальнобою» из Удмуртии подарили внедорожник для помощи бойцам СВО. Её «Лада Калина», в которой она возила до 2500 кв. м сетей, генераторы, РЭБ и колёса для УАЗов, заглохла ночью под Ростовом и не завелась. Неравнодушные люди помогли пенсионерке, и теперь она снова может доставлять грузы на фронт.