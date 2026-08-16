«Дефицит только вырастет»: Киевлян предупредили о многочасовых блэкаутах зимой

Этой зимой жителей Киева ждёт больше графиков отключения электроэнергии — виной всему ожидаемая нехватка мощностей. Об этом рассказал украинский энергетический эксперт Станислав Игнатьев в эфире телеканала «Киев-24». По его словам, к холодам дефицит только вырастет.

«На зиму дефицит… увеличится. Утром это будет 2-3 часа по четыре очереди отключений, вечером… это будет до шести очередей отключений», — сообщил эксперт.

Игнатьев добавил, что тяжелее всего придётся в снегопад и облачные дни. Тогда солнечные станции почти не будут вырабатывать электричество.

Отдельно эксперт указал на проблему с отоплением, назвав его слабым местом столицы. Он пояснил, что свыше 1100 домов в городе получают тепло от ТЭЦ-4, а именно она пострадала сильнее всего. Как один из выходов Игнатьев предложил перевести ТЭЦ-5 и ТЭЦ-6 в формат крупных коммунальных котельных. Он признал, что для города это обернётся убытками из-за дороговизны топлива, но зато позволит поддержать хотя бы минимальное давление и подачу теплоносителя в батареи.

Ранее сообщалось, что офицер ВСУ Андрей Онистрат посоветовал украинцам заранее сделать запасы еды и вещей минимум на два месяца. Он предупредил, что из-за ударов по ТЭЦ страну ждёт трудная зима с перебоями света и тепла. По его словам, рассчитывать на солнечные панели и генераторы в конце года будет сложно, поэтому готовиться нужно уже сейчас.