Иран заявил о запрете на проход США через Ормуз и ещё два залива

Иран не намерен возвращать американским военным прежний доступ к Персидскому и Оманскому заливам, а также к Ормузскому проливу. Об этом заявил командующий армией страны генерал Амир Хатами.

По его словам, американские войска были вытеснены из региона, а их возвращение к прежнему положению Тегеран не допустит. Хатами назвал Ормузский пролив важным геополитическим инструментом Ирана. Генерал также заявил, что контроль над стратегическим водным маршрутом должен стать одним из условий завершения конфликта с Вашингтоном.

При этом ранее телеканал Al-Hadath сообщал о договорённости Ирана и Омана о полном открытии Ормузского пролива для судоходства. По данным телеканала, окончательное решение должен принять Высший совет национальной безопасности Ирана.

На этом фоне Вашингтон и Тегеран при посредничестве других стран продолжают обсуждать условия возможного соглашения. Президент США Дональд Трамп 9 августа заявлял, что переговоры с Ираном пока проходят в ограниченном формате.

Ранее официальный представитель иранского МИД Исмаил Багаи заявил, что Иран и Оман согласовали карту прохода судов через Ормузский пролив, однако переговоры по отдельным вопросам продолжаются. По его словам, стороны договорились о маршрутах, но некоторые детали соглашения ещё обсуждаются.