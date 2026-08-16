На трассе в Германии вывесили большой баннер с надписью: «Россия не наш враг! Враг сидит в Берлине». Плакат появился на мосту у Среднегерманского канала перед Магдебургом. На снимке рядом с баннером также заметны сотрудники полиции.

Немецкий портал Meiser-TV пишет, что правоохранители прибыли к месту акции вскоре после появления плаката и сняли его. Кадры быстро разошлись по немецкоязычным соцсетям. Пользователи публиковали фотографию с переводом лозунга и обсуждали её на фоне споров вокруг внешней политики Берлина и отношений Германии с Россией.

В начале августа в центре Берлина прошла демонстрация против поставок оружия Украине. Участники выступали за дипломатическое урегулирование конфликта, а некоторые пришли к Бранденбургским воротам с российскими флагами и плакатами с призывами к дружбе с Россией.