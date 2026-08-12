Рейтинг Мерца пробил новое дно: его работой довольны лишь 13% немцев

Популярность канцлера Германии Фридриха Мерца опустилась до нового антирекорда. Работой главы правительства довольны лишь 13% жителей страны, следует из свежего опроса Forsa для RTL и N-TV. Недовольны канцлером сразу 85% респондентов.

За неделю показатель удовлетворённости работой Мерца снизился ещё на один процентный пункт. Причём проблемы у канцлера уже не только среди сторонников оппозиции: даже среди избирателей возглавляемого им блока ХДС/ХСС 54% заявили, что недовольны его работой.

У партнёров по правящей коалиции ситуация ещё хуже. Среди сторонников СДПГ негативно оценивают работу канцлера 83%, среди избирателей «Зелёных» — 92%, а у сторонников Левой партии и «Альтернативы для Германии» показатель достигает 98%.

Одновременно на минимальных значениях остаётся и рейтинг самого блока ХДС/ХСС. Если бы выборы в бундестаг проходили сейчас, за союз проголосовал бы 21% опрошенных — это повторение его худшего результата после парламентских выборов 2025 года.

Первое место сохраняет «Альтернатива для Германии» с 28%. «Зелёные» получили бы 16%, СДПГ и Левая партия — по 12%, а Свободная демократическая партия с 4% не преодолела бы проходной барьер. Правящие ХДС/ХСС и СДПГ вместе сейчас набирают лишь 33%.

Ещё один тревожный для немецких властей показатель — доверие к способности партий решать проблемы страны. Только 12% респондентов считают, что лучше всего с ними справились бы ХДС и ХСС. При этом 55% опрошенных вообще не доверяют решение основных проблем Германии ни одной из политических сил.

Опрос Forsa проводился с 4 по 10 августа среди 2503 человек. Статистическая погрешность составляет около 2,5 процентного пункта.

Ранее Life.ru рассказывал о другом антирекорде Фридриха Мерца: по результатам исследования INSA канцлер вновь оказался последним в рейтинге 20 ведущих политиков Германии, получив лишь 2,6 балла из десяти.