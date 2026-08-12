Кубок России — 2026/27
Ситуация с бензином
Специальная военная операция

Функционирует при финансовой поддержке Министерства цифрового развития, связи и массовых коммуникаций Российской Федерации

Регион
12 августа, 11:29

Рейтинг Мерца пробил новое дно: его работой довольны лишь 13% немцев

Рейтинг Мерца рухнул до рекордных 13% — опрос

ИИ-иллюстрация: создано редакцией Life.ru с использованием ChatGPT (OpenAI)

ИИ-иллюстрация: создано редакцией Life.ru с использованием ChatGPT (OpenAI)

Популярность канцлера Германии Фридриха Мерца опустилась до нового антирекорда. Работой главы правительства довольны лишь 13% жителей страны, следует из свежего опроса Forsa для RTL и N-TV. Недовольны канцлером сразу 85% респондентов.

За неделю показатель удовлетворённости работой Мерца снизился ещё на один процентный пункт. Причём проблемы у канцлера уже не только среди сторонников оппозиции: даже среди избирателей возглавляемого им блока ХДС/ХСС 54% заявили, что недовольны его работой.

Стало известно, сколько немцев получили «визы традиционных ценностей» для въезда в Россию
Стало известно, сколько немцев получили «визы традиционных ценностей» для въезда в Россию

У партнёров по правящей коалиции ситуация ещё хуже. Среди сторонников СДПГ негативно оценивают работу канцлера 83%, среди избирателей «Зелёных» — 92%, а у сторонников Левой партии и «Альтернативы для Германии» показатель достигает 98%.

Одновременно на минимальных значениях остаётся и рейтинг самого блока ХДС/ХСС. Если бы выборы в бундестаг проходили сейчас, за союз проголосовал бы 21% опрошенных — это повторение его худшего результата после парламентских выборов 2025 года.

«Камни голода» показались в обмелевшей Эльбе в Германии из-за засухи
«Камни голода» показались в обмелевшей Эльбе в Германии из-за засухи

Первое место сохраняет «Альтернатива для Германии» с 28%. «Зелёные» получили бы 16%, СДПГ и Левая партия — по 12%, а Свободная демократическая партия с 4% не преодолела бы проходной барьер. Правящие ХДС/ХСС и СДПГ вместе сейчас набирают лишь 33%.

Ещё один тревожный для немецких властей показатель — доверие к способности партий решать проблемы страны. Только 12% респондентов считают, что лучше всего с ними справились бы ХДС и ХСС. При этом 55% опрошенных вообще не доверяют решение основных проблем Германии ни одной из политических сил.

Опрос Forsa проводился с 4 по 10 августа среди 2503 человек. Статистическая погрешность составляет около 2,5 процентного пункта.

«Амбассадор санкций» Германия злится на Испанию, экономика которой растёт благодаря газу из РФ
«Амбассадор санкций» Германия злится на Испанию, экономика которой растёт благодаря газу из РФ

Ранее Life.ru рассказывал о другом антирекорде Фридриха Мерца: по результатам исследования INSA канцлер вновь оказался последним в рейтинге 20 ведущих политиков Германии, получив лишь 2,6 балла из десяти.

Больше новостей о Германии, европейских лидерах и международной политике — в разделе «Мировая политика» на Life.ru.

BannerImage
Марина Фещенко
  • Новости
  • Фридрих Мерц
  • Германия
  • Мировая политика
  • Политика
    • Подписаться на LIFE
    Комментарий
    0
    avatar