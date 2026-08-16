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Регион
16 августа, 16:55

Беспилотник ВСУ атаковал пассажирский автобус в Горловке

Обложка © Shutterstock / FOTODOM /Kzenon

Обложка © Shutterstock / FOTODOM /Kzenon

Пассажирский автобус получил повреждения в Горловке после удара украинского беспилотника. Об этом рассказал глава администрации городского округа Иван Приходько.

Он уточнил, что атака была совершена с применением БПЛА. В Никитовском районе Горловки также было повреждено домостроение. Информации о пострадавших на данный момент нет. Другие подробности случившегося не приводятся.

Одна женщина погибла, ещё семь человек ранены в результате удара ВСУ по Горловке
Одна женщина погибла, ещё семь человек ранены в результате удара ВСУ по Горловке

Населённый пункт продолжает подвергаться нападениям со стороны Киева. Ранее в Горловке удар ВСУ пришёлся по зданию детского сада в Никитовском районе. В результате атаки была повреждена гражданская инфраструктура. Как сообщил Иван Приходько, никто не пострадал.

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Юлия Сафиулина
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