Беспилотник ВСУ атаковал пассажирский автобус в Горловке
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Пассажирский автобус получил повреждения в Горловке после удара украинского беспилотника. Об этом рассказал глава администрации городского округа Иван Приходько.
Он уточнил, что атака была совершена с применением БПЛА. В Никитовском районе Горловки также было повреждено домостроение. Информации о пострадавших на данный момент нет. Другие подробности случившегося не приводятся.
Населённый пункт продолжает подвергаться нападениям со стороны Киева. Ранее в Горловке удар ВСУ пришёлся по зданию детского сада в Никитовском районе. В результате атаки была повреждена гражданская инфраструктура. Как сообщил Иван Приходько, никто не пострадал.
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