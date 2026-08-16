Беспилотник ВСУ атаковал пассажирский автобус в Горловке

Пассажирский автобус получил повреждения в Горловке после удара украинского беспилотника. Об этом рассказал глава администрации городского округа Иван Приходько.

Он уточнил, что атака была совершена с применением БПЛА. В Никитовском районе Горловки также было повреждено домостроение. Информации о пострадавших на данный момент нет. Другие подробности случившегося не приводятся.

Населённый пункт продолжает подвергаться нападениям со стороны Киева. Ранее в Горловке удар ВСУ пришёлся по зданию детского сада в Никитовском районе. В результате атаки была повреждена гражданская инфраструктура. Как сообщил Иван Приходько, никто не пострадал.