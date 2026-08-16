Армия России ударила по мосту Преображенского через Днепр в Запорожье

Российские военные нанесли серию авиаударов по мосту Преображенского через Днепр в подконтрольном Киеву Запорожье. По данным украинского мониторингового телеграм-канала, для атаки применялись авиабомбы с универсальными модулями планирования и коррекции.

Украинские источники подтверждают удар по транспортной инфраструктуре города. Местный канал «Запоріжжя | Оперативно» вскоре после взрывов сообщил о повреждении важного инженерно-транспортного объекта, а затем — об ограничении движения по мосту Преображенского. Автомобили временно направили через другую переправу.

Глава подконтрольной Киеву Запорожской областной администрации Иван Фёдоров также подтвердил попадание по инфраструктурному объекту. По предварительной информации украинской стороны, пострадавших нет. После атаки на месте возник пожар.

В июне российская авиация уже наносила удары по мосту Преображенского и другим транспортным узлам Запорожья. После атаки движение между берегами Днепра ограничивали, а военкоры сообщали о нарушении работы автомобильной и железнодорожной логистики.