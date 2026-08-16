Москвичка пытается вернуть 4 млн за «новенький» Geely с поддельным VIN-номером

Москвичка пытается вернуть более 4 млн рублей за купленный в салоне кроссовер Geely, который не удалось поставить на учёт из-за вопросов к VIN-номеру. Сотрудники Госавтоинспекции заподозрили, что маркировку автомобиля могли изменить, сообщает Baza.

Кроссовер обошёлся Лидии в 3,72 млн рублей. Кроме того, при покупке она оплатила дополнительные услуги ещё на 110 тысяч. По словам Лидии, продавец уверял её, что автомобиль поступил в салон с завода.

Проблемы начались при попытке зарегистрировать машину. Во время осмотра инспекторы обратили внимание на табличку с VIN: она выглядела переклеенной, а сам идентификационный номер вызвал подозрения в возможном вмешательстве. Информацию передали полиции для проверки, поскольку возникла версия, что автомобиль может иметь криминальное прошлое.

Уже около двух месяцев Geely стоит на парковке. Не дожидаясь окончания проверки, Лидия направила продавцу претензию и потребовала вернуть не только стоимость машины, но и расходы на страховки, кредит и сертификат помощи на дороге. Общая сумма требований превысила 4,26 млн рублей. По данным Baza, ответа от дилера пока не последовало.

Юрист девушки Альфия Сафина отметила, что претензию было особенно важно заявить в первые 15 дней после передачи автомобиля. Роспотребнадзор разъясняет, что машина относится к технически сложным товарам: если в ней в этот период обнаружен недостаток, покупатель вправе отказаться от договора и потребовать возврата денег независимо от того, насколько серьёзным оказался дефект.

Сейчас владелица и её представитель ждут результатов полицейской проверки и реакции автосалона. Именно экспертиза должна прояснить происхождение подозрительной маркировки и дальнейшую судьбу автомобиля.

В июне житель Пермского края потребовал с автодилера почти 4 млн рублей из-за затянувшегося гарантийного ремонта. Владелец утверждал, что несколько месяцев не мог дождаться замены сломавшегося стеклоподъёмника и в итоге обратился в суд.