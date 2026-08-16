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16 августа, 17:46

За день ПВО России отразила налёт 72 украинских БПЛА

Обложка © Shutterstock / FOTODOM / Sergey Cherviakov

Обложка © Shutterstock / FOTODOM / Sergey Cherviakov

Российские военные отразили масштабную атаку дронов: за день ПВО сбила 72 украинских БПЛА. Как уточнили в Минобороны России, цели были перехвачены над российскими регионами, а также над Ч`рным и Азовским морями.

Согласно официальным данным, в период с 08:00 до 20:00 по московскому времени силами противовоздушной обороны было нейтрализовано 72 БПЛА самолётного типа. Инциденты зафиксированы в воздушном пространстве Белгородской, Брянской, Курской областей, Республики Крым, а также над акваториями Азовского и Чёрного морей.

Число пострадавших при атаке БПЛА на автобус под Белгородом выросло до 10
Число пострадавших при атаке БПЛА на автобус под Белгородом выросло до 10

Ранее Life.ru сообщал, что в ЛНР при ударах БПЛА погибла женщина и ещё три мирных жителя получили ранения. Атаки фиксировались в Кременной, Троицком округе, Лисичанске, Луганске и других населённых пунктах республики.

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Наталья Демьянова
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