При ударе ВСУ по Горловке погиб мирный житель, трое ранены

Один мирный житель Горловки погиб, ещё трое получили ранения в результате удара ВСУ по городу. Об этом сообщил глава администрации Горловки Иван Приходько. По его словам, пострадавшим оказывается необходимая медицинская помощь. Информация о характере повреждений и последствиях удара уточняется.

«Вследствие украинской вооружённой агрессии в Горловке погиб мирный житель. Вечная память невинно убиенному. Соболезнования родным и близким», — написал Приходько.

Ранее сообщалось, что в Ракитянском округе Белгородской области в результате атаки Вооружённых сил Украины на гражданский автобус погиб один человек и ещё девять получили ранения. Автобус перевозил сотрудников предприятия, которые направлялись на рабочую смену.