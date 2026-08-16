Кубок России — 2026/27
Ситуация с бензином
Специальная военная операция

Функционирует при финансовой поддержке Министерства цифрового развития, связи и массовых коммуникаций Российской Федерации

Регион
16 августа, 17:55

При ударе ВСУ по Горловке погиб мирный житель, трое ранены

Обложка © Life.ru

Обложка © Life.ru

Один мирный житель Горловки погиб, ещё трое получили ранения в результате удара ВСУ по городу. Об этом сообщил глава администрации Горловки Иван Приходько. По его словам, пострадавшим оказывается необходимая медицинская помощь. Информация о характере повреждений и последствиях удара уточняется.

«Вследствие украинской вооружённой агрессии в Горловке погиб мирный житель. Вечная память невинно убиенному. Соболезнования родным и близким», — написал Приходько.

Массированная атака: Российские военные сбили рекордные 822 дрона ВСУ
Массированная атака: Российские военные сбили рекордные 822 дрона ВСУ

Ранее сообщалось, что в Ракитянском округе Белгородской области в результате атаки Вооружённых сил Украины на гражданский автобус погиб один человек и ещё девять получили ранения. Автобус перевозил сотрудников предприятия, которые направлялись на рабочую смену.

Главные происшествия, пожары, аварии и спасательные операции — в разделе «Происшествия» на Life.ru.

BannerImage
Анастасия Никонорова
  • Новости
  • ВСУ
  • Происшествия
  • ДНР
    • Подписаться на LIFE
    Комментарий
    0
    avatar