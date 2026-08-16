Кулеба потребовал от Киева инструкций на случай баллистического удара
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Бывший глава МИД Украины Дмитрий Кулеба призвал власти страны разработать для граждан чёткие рекомендации на случай угрозы баллистического удара. По его словам, людям должны заранее объяснить, когда именно следует идти в укрытие и как действовать при появлении информации о возможной атаке. Об этом он заявил в интервью журналистке Алесе Бацман.
Кулеба считает, что такие инструкции должны поступать от официальных лиц заранее, а не после объявления непосредственной угрозы. В качестве примера он предложил предупреждать жителей ещё вечером, если власти видят признаки подготовки удара, чтобы у людей оставалось время добраться до безопасного места.
«Если в последний момент в два ночи появляется уведомление о том, что будет баллистический удар, будет тревога и через тридцать секунд уже прилёт, бежать куда-то смысла уже нет», — заявил экс-министр.
По его словам, проблема особенно серьёзна из-за ограниченных возможностей украинской ПВО против баллистических целей. Кулеба признал, что быстрого решения вопроса с защитой от таких ракет у Киева сейчас нет, и призвал готовиться к подобной ситуации как к новой реальности.
Ранее Life.ru писал, что у Украины закончились ракеты-перехватчики для комплексов Patriot. По данным Financial Times, имеющиеся боеприпасы были израсходованы за последние недели, из-за чего часть украинских расчётов ПВО осталась без возможности поражать баллистические цели. Кроме того, украинская сторона сообщала, что в ночь на 16 августа ей не удалось перехватить ни одной баллистической или гиперзвуковой ракеты. На фоне дефицита боеприпасов Киев продолжает добиваться от западных партнёров новых поставок средств ПВО.
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