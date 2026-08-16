Кулеба потребовал от Киева инструкций на случай баллистического удара

Бывший глава МИД Украины Дмитрий Кулеба призвал власти страны разработать для граждан чёткие рекомендации на случай угрозы баллистического удара. По его словам, людям должны заранее объяснить, когда именно следует идти в укрытие и как действовать при появлении информации о возможной атаке. Об этом он заявил в интервью журналистке Алесе Бацман.

Кулеба считает, что такие инструкции должны поступать от официальных лиц заранее, а не после объявления непосредственной угрозы. В качестве примера он предложил предупреждать жителей ещё вечером, если власти видят признаки подготовки удара, чтобы у людей оставалось время добраться до безопасного места.

«Если в последний момент в два ночи появляется уведомление о том, что будет баллистический удар, будет тревога и через тридцать секунд уже прилёт, бежать куда-то смысла уже нет», — заявил экс-министр.

По его словам, проблема особенно серьёзна из-за ограниченных возможностей украинской ПВО против баллистических целей. Кулеба признал, что быстрого решения вопроса с защитой от таких ракет у Киева сейчас нет, и призвал готовиться к подобной ситуации как к новой реальности.

Ранее Life.ru писал, что у Украины закончились ракеты-перехватчики для комплексов Patriot. По данным Financial Times, имеющиеся боеприпасы были израсходованы за последние недели, из-за чего часть украинских расчётов ПВО осталась без возможности поражать баллистические цели. Кроме того, украинская сторона сообщала, что в ночь на 16 августа ей не удалось перехватить ни одной баллистической или гиперзвуковой ракеты. На фоне дефицита боеприпасов Киев продолжает добиваться от западных партнёров новых поставок средств ПВО.