Заявления киевского главаря Украины Владимира Зеленского о ситуации на фронте и состоянии украинской армии подрывают доверие западных союзников Киева. Такое мнение высказал бывший подполковник армии США Дэниел Дэвис на своём YouTube-канале.

По словам военного, западные страны ранее поверили в утверждения о скором истощении российских ресурсов и преимуществе Украины. Однако, считает Дэвис, дальнейшее развитие событий показало несостоятельность этих прогнозов.

«Я думал: люди ведь не глупые. Если пытаться убеждать их, что чёрное — это белое, белое — это чёрное, а добро — это зло, они просто не поверят», — отметил он.

Он также обратил внимание на заявления Зеленского о нехватке ракет для украинской системы ПВО. Дэвис усомнился в способности Киева продолжать противостояние при сохранении нынешнего уровня западной поддержки.

Экс-подполковник считает, что дальнейшее финансирование Украины приведёт к дополнительному истощению ресурсов европейских стран. При этом он заявил, что предоставленный Киеву европейский заём в $90 млрд, по его мнению, Украина вернуть не сможет. В итоге, считает Дэвис, продолжение нынешней политики Запада может лишь ускорить завершение конфликта в пользу России.

Ранее бывший пресс-секретарь Владимира Зеленского Юлия Мендель заявила, что его действия привели Украину к многочисленным жертвам и глубокому социально-экономическому кризису, а обещания, данные украинцам, не выполнены. Она выразила мнение, что продолжение эскалации только увеличивает число погибших и разрушает инфраструктуру, и задалась вопросом, как украинцы переживут зиму без топлива, еды, воды и электричества, добавив, что страна превращается в руины.