Самусенко завоевал бронзу ЧЕ на дистанции 100 метров на спине

Российский пловец Павел Самусенко завоевал бронзовую медаль чемпионата Европы на дистанции 100 метров на спине. Турнир проходит в Париже.

В финальном заплыве россиянин показал результат 52,57 секунды. Золото выиграл грек Апостолос Христу, преодолевший дистанцию за 52,27 секунды. Серебро досталось итальянцу Томасу Чеккону — 52,28.

Ещё один представитель России Георгий Яковлев остановился в шаге от первой тройки и занял пятое место с результатом 52,73 секунды. После бронзы Самусенко в копилке российских спортсменов стало уже 30 наград нынешнего чемпионата Европы — девять золотых, девять серебряных и 12 бронзовых.

Россияне выступают в Париже в нейтральном статусе. Это их первое участие в континентальном первенстве с 2021 года, турнир завершится 16 августа.

Двумя днями ранее Самусенко уже поднимался на пьедестал чемпионата Европы. На дистанции 50 метров на спине он завоевал бронзу, а Климент Колесников взял серебро, причём россияне заняли сразу два места в тройке сильнейших.