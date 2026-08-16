«Утратили моральную ответственность»: Внук де Голля раскритиковал политику Евросоюза
Внук де Голля заявил об утрате европейскими лидерами ответственности
Пьер де Голль. Обложка © ТАСС/Александр Демьянчук
Европейские лидеры утратили моральную и интеллектуальную ответственность, считает Пьер де Голль, внук бывшего президента Франции Шарля де Голля. По его словам, европейским странам необходимо заново определить роль суверенных государств и пересмотреть подход к политическому управлению.
«Необходимо также восстановить моральную и интеллектуальную ответственность каждого лидера», — отметил Пьер де Голль в беседе с РИА «Новости».
Ранее внук бывшего президента Франции Шарля де Голля Пьер де Голль сообщил, что вместе с женой планирует переехать в Россию на постоянное жительство, отметив, что его приятно удивили доброжелательность и отзывчивость россиян, а также высокий уровень сервиса и культуры обслуживания. Сравнивая с Францией и Западом, он назвал местные социальные законы дискриминационными и мешающими развитию бизнеса, а ранее выражал глубокое уважение к Владимиру Путину, назвав его мудрым и взвешенным политиком, выступающим за мир.
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