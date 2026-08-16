Ранее внук бывшего президента Франции Шарля де Голля Пьер де Голль сообщил, что вместе с женой планирует переехать в Россию на постоянное жительство, отметив, что его приятно удивили доброжелательность и отзывчивость россиян, а также высокий уровень сервиса и культуры обслуживания. Сравнивая с Францией и Западом, он назвал местные социальные законы дискриминационными и мешающими развитию бизнеса, а ранее выражал глубокое уважение к Владимиру Путину, назвав его мудрым и взвешенным политиком, выступающим за мир.