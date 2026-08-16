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16 августа, 18:43

Восемь стран обвинили Израиль в препятствовании миру в Газе

ИИ-иллюстрация: создано редакцией Life.ru с использованием ChatGPT (OpenAI)

ИИ-иллюстрация: создано редакцией Life.ru с использованием ChatGPT (OpenAI)

Главы МИД восьми стран возложили на Израиль ответственность за препятствование усилиям по достижению мира в секторе Газа и на остальных палестинских территориях. Совместное заявление Египта, Катара, Иордании, ОАЭ, Индонезии, Пакистана, Турции и Саудовской Аравии опубликовал МИД Иордании.

Поводом стал отказ израильской стороны от дорожной карты по дальнейшей реализации мирного плана президента США Дональда Трампа, а также неприятие перспективы создания палестинского государства. По оценке министров, такая позиция ставит под угрозу весь процесс урегулирования и может сорвать усилия по окончательному прекращению войны.

Дорожную карту ранее приняли палестинские фракции. Она предусматривает ограничение и передачу вооружений одновременно с выводом израильских сил, размещение международных стабилизационных подразделений, передачу административной власти Национальному комитету по управлению Газой и последующее восстановление анклава. Документ развивает комплексный план Трампа, поддержанный резолюцией Совета Безопасности ООН № 2803.

Авторы заявления призвали Вашингтон продолжить активное участие в процессе и добиваться выполнения Израилем предусмотренных договорённостей. По их мнению, дальнейшее затягивание или отказ от обязательств может привести к новому ухудшению обстановки и осложнить достижение устойчивого перемирия.

Министры также подтвердили поддержку решения палестино-израильского конфликта на основе принципа двух государств. Речь идёт о создании независимого Палестинского государства в границах 1967 года со столицей в Восточном Иерусалиме. Участники заявления призвали Совет мира при поддержке США принять конкретные меры для продолжения второго этапа плана Трампа.

Турция, Египет и Катар обвинили Израиль в срыве договорённостей по Газе
Турция, Египет и Катар обвинили Израиль в срыве договорённостей по Газе

Ранее премьер Израиля Биньямин Нетаньяху отказался поддержать предложенную дорожную карту по сектору Газа. Он заявил, что документ не является израильским проектом, и потребовал полного разоружения ХАМАС до вывода войск и перехода к восстановлению анклава.

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Николь Вербер
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