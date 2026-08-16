Восемь стран обвинили Израиль в препятствовании миру в Газе

Главы МИД восьми стран возложили на Израиль ответственность за препятствование усилиям по достижению мира в секторе Газа и на остальных палестинских территориях. Совместное заявление Египта, Катара, Иордании, ОАЭ, Индонезии, Пакистана, Турции и Саудовской Аравии опубликовал МИД Иордании.

Поводом стал отказ израильской стороны от дорожной карты по дальнейшей реализации мирного плана президента США Дональда Трампа, а также неприятие перспективы создания палестинского государства. По оценке министров, такая позиция ставит под угрозу весь процесс урегулирования и может сорвать усилия по окончательному прекращению войны.

Дорожную карту ранее приняли палестинские фракции. Она предусматривает ограничение и передачу вооружений одновременно с выводом израильских сил, размещение международных стабилизационных подразделений, передачу административной власти Национальному комитету по управлению Газой и последующее восстановление анклава. Документ развивает комплексный план Трампа, поддержанный резолюцией Совета Безопасности ООН № 2803.

Авторы заявления призвали Вашингтон продолжить активное участие в процессе и добиваться выполнения Израилем предусмотренных договорённостей. По их мнению, дальнейшее затягивание или отказ от обязательств может привести к новому ухудшению обстановки и осложнить достижение устойчивого перемирия.

Министры также подтвердили поддержку решения палестино-израильского конфликта на основе принципа двух государств. Речь идёт о создании независимого Палестинского государства в границах 1967 года со столицей в Восточном Иерусалиме. Участники заявления призвали Совет мира при поддержке США принять конкретные меры для продолжения второго этапа плана Трампа.

Ранее премьер Израиля Биньямин Нетаньяху отказался поддержать предложенную дорожную карту по сектору Газа. Он заявил, что документ не является израильским проектом, и потребовал полного разоружения ХАМАС до вывода войск и перехода к восстановлению анклава.