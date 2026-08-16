Главный экономист ВЭБ.РФ Клепач покинул свой пост

Андрей Клепач сложил полномочия главного экономиста ВЭБ.РФ. Как сообщили в пресс-службе госкорпорации, место эксперта не будет пустовать долго — банк уже определился с кандидатурой нового специалиста, который приступит к обязанностям в ближайшие дни.

В период с 2004 по 2014 год Андрей Клепач занимал руководящие посты в Минэкономразвития, пройдя путь от директора департамента до заместителя министра. В 2014 году он перешел в ВЭБ.РФ, специально под него была введена позиция главного экономиста. За время работы Клепача в госкорпорации сменилось несколько руководителей: Владимир Дмитриев, Сергей Горьков и Игорь Шувалов, возглавляющий организацию по сей день. В 2019 году Клепач покинул правление ВЭБ.РФ в связи с истечением срока полномочий, что в пресс-службе назвали плановой кадровой процедурой.