Шувалов: ВЭБ.РФ приобретает государственное предприятие АО «ГТЛК»

ВЭБ.РФ покупает государственное предприятие АО «ГТЛК», заявил глава госкорпорации Игорь Шувалов. По его словам, договор о приобретении был подписан на минувшей неделе.

«К нашей группе развития теперь присоединилась компания ГТЛК», — сказал Шувалов в ходе заседания комитета Совета Федерации по экономической политике. Согласно данным ЕГРЮЛ, акциями ГТЛК до приобретения владели Минфин и Минтранс — по 33% и 67% соответственно.

Ранее в очередной раз сорвались торги по продаже «Южуралзолота». Единственного потенциального покупателя не допустили до процесса из-за проблем с необходимым пакетом документов.