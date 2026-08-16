Правительственный самолёт Германии застрял на Сейшелах из-за поломки

Правительственный самолёт ВВС Германии Bombardier Global 5000 уже несколько дней не может покинуть Сейшелы из-за технической неисправности. Об этом пишет Bild со ссылкой на Минобороны ФРГ.

Борт находится на островах с 11 августа. Он выполнял тренировочный полёт из египетского Луксора на французский Реюньон в Индийском океане.

Во время рейса экипаж должен был отрабатывать сложные заходы на посадку и действия в тропических условиях. Однако по дороге возникли технические проблемы, поэтому пилотам пришлось незапланированно приземлиться на Сейшелах.

С членами экипажа всё в порядке. Сейчас они остаются на островах и ждут завершения ремонта воздушного судна.

В немецком Минобороны уточнили, что политиков на борту не было. Когда Bombardier сможет продолжить полёт, пока не сообщается.

Тем временем Москва впервые за более чем полтора года приняла пассажирский рейс из Дамаска. Самолёт авиакомпании Syrian Airlines сел в Шереметьево. С декабря 2024 года авиакомпании не обслуживали направление Москва — Дамаск из-за ситуации в Сирии. Ранее по этому маршруту летали Syrian Airlines и Fly Cham.