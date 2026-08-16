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16 августа, 19:20

Правительственный самолёт Германии застрял на Сейшелах из-за поломки

Обложка © ТАСС / IMAGO / Jerry Andre

Обложка © ТАСС / IMAGO / Jerry Andre

Правительственный самолёт ВВС Германии Bombardier Global 5000 уже несколько дней не может покинуть Сейшелы из-за технической неисправности. Об этом пишет Bild со ссылкой на Минобороны ФРГ.

Борт находится на островах с 11 августа. Он выполнял тренировочный полёт из египетского Луксора на французский Реюньон в Индийском океане.

Во время рейса экипаж должен был отрабатывать сложные заходы на посадку и действия в тропических условиях. Однако по дороге возникли технические проблемы, поэтому пилотам пришлось незапланированно приземлиться на Сейшелах.

С членами экипажа всё в порядке. Сейчас они остаются на островах и ждут завершения ремонта воздушного судна.

В немецком Минобороны уточнили, что политиков на борту не было. Когда Bombardier сможет продолжить полёт, пока не сообщается.

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Тем временем Москва впервые за более чем полтора года приняла пассажирский рейс из Дамаска. Самолёт авиакомпании Syrian Airlines сел в Шереметьево. С декабря 2024 года авиакомпании не обслуживали направление Москва — Дамаск из-за ситуации в Сирии. Ранее по этому маршруту летали Syrian Airlines и Fly Cham.

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Виталий Приходько
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