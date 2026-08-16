Кубок России — 2026/27
Ситуация с бензином
Специальная военная операция

Функционирует при финансовой поддержке Министерства цифрового развития, связи и массовых коммуникаций Российской Федерации

Регион
16 августа, 18:57

Полыхнула батарея: В Петербурге моноколесо взорвалось около жилого дома

Моноколесо взорвалось и загорелось у жилого дома в Петербурге

Моноколесо загорелось и несколько раз взорвалось во дворе жилого дома на проспекте Энгельса в Петербурге. По предварительным данным, причиной могло стать возгорание аккумуляторной батареи. Об этом сообщает Telegram-канал SHOT.

Моноколесо взорвалось и загорелось у жилого дома в Петербурге. Видео © Telegram/SHOT.

Жители дома рассказали, что сначала услышали шипение, а затем сильный хлопок. После этого у одного из подъездов вспыхнуло пламя, а искры разлетались в разные стороны. Информации о пострадавших пока нет. Очевидцы опасались, что огонь мог перекинуться на припаркованные рядом автомобили.

Местные жители также утверждают, что в подвале дома несколько лет может работать нелегальная мастерская по ремонту электротранспорта. Информация о её возможной связи с происшествием официально не подтверждена.

«Я подумала, что ослепла»: В Подмосковье водонагреватель взорвался перед лицом девушки
«Я подумала, что ослепла»: В Подмосковье водонагреватель взорвался перед лицом девушки

Ранее сообщалось, что в Санкт-Петербурге в жилом доме взорвался самогонный аппарат, в результате чего пострадал хозяин квартиры. Взрывной волной выбило окно, на кухне произошло возгорание, которое быстро потушили, а мужчину с ожогами госпитализировали.

Больше материалов о громких инцидентах и расследованиях — в разделе «Происшествия» на Life.ru.

BannerImage

Обложка © Telegram/SHOT.

Анастасия Никонорова
  • Новости
  • Только на LIFE
  • Происшествия
  • Санкт-Петербург
    • Подписаться на LIFE
    Комментарий
    0
    avatar