16 августа во время атак ВСУ пострадали три мирных жителя Белгородской области

Три мирных гражданина Белгородской области получили ранения в ходе атак со стороны Вооружённых сил Украины (ВСУ). Об этом сообщил региональный оперштаб.

В посёлке Ракитное при атаке FPV-дрона на грузовой автомобиль пострадал мужчина. С осколочным ранением голеностопного сустава он обратился в Ракитянскую ЦРБ, бригада СМП транспортирует его в городскую больницу №2 Белгорода. На трассе Ракитное — Пролетарский беспилотник атаковал легковушку: мужчина с акубаротравмой и ушибом локтевого сустава обратился в ту же ЦРБ, сейчас его перевозят в больницу №2 Белгорода. Также в Ракитном дрон повредил грузовую машину и полуприцеп на предприятии. В посёлке Пролетарский полностью сгорела фура с прицепом.

В Шебекино при ударе БПЛА по частному дому пострадала женщина. С осколочными ранениями спины, плеча и голени она доставлена в Шебекинскую ЦРБ, после оказания помощи бригада скорой везёт её в белгородскую больницу №2. Также в Шебекино дрон повредил частный дом (выбиты стёкла, посечены стены, кровля и надворная постройка), коммерческий объект (повреждены окна), автомобиль и объект инфраструктуры. В селе Вознесеновка повреждён легковой автомобиль, в селе Старовщина — объект инфраструктуры.

В посёлке Октябрьский от атак дронов пострадали три частных дома и два легковых автомобиля, ещё у одного домовладения повреждена кровля. В селе Ясные Зори БПЛА выбил окна в частном доме. В селе Черемошное два жилых дома загорелись, у третьего повреждена крыша. В селе Отрадное дрон повредил кузов и разбил стекло легковушки. В селе Бессоновка на предприятии сдетонировал БПЛА — повреждены крыша и оборудование.

В селе Смородино FPV-дрон повредил кровлю и окна частного дома, ещё один беспилотник при падении повредил социальный объект. В селе Почаево от сброса боеприпаса пострадал гараж, от другого сброса загорелся частный дом. В селе Гора-Подол дрон сдетонировал на территории домовладения: выбиты окна, повреждены фасад, отделка и техника. В селе Дорогощь FPV-дрон врезался в коммерческий объект, вызвав возгорание и повреждение кровли.

В хуторе Крисаново FPV-дрон повредил жилой дом (кровлю, фасад, окна, входную дверь) и хозпостройку. В хуторе Савченко также повреждён жилой дом. В хуторе Красноорловский оборвана линия электропередачи. В посёлке Быценков дрон ударил по объекту инфраструктуры. В посёлке Уразово при атаке БПЛА была повреждена газовая труба.

Ранее один мирный житель Горловки погиб, ещё трое получили ранения в результате удара ВСУ по городу. Об этом сообщил глава администрации Горловки Иван Приходько. По его словам, пострадавшим оказывается необходимая медицинская помощь. Информация о характере повреждений и последствиях удара уточняется.