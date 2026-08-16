Скончалась заслуженный работник культуры России Сусанна Бенцианова

Заслуженный работник культуры России Сусанна Бенцианова умерла на 94-м году жизни. Более 60 лет она работала в редакции газеты Большого театра, сообщила пресс-служба учреждения.

«На 94-м году жизни умерла Сусанна Бенцианова (07.06.1933 — 14.08.2026), более 60 лет отдавшая служению Большому театру», — говорится в сообщении.

Бенцианова связала профессиональную жизнь с многотиражной газетой театра. Издание появилось в год её рождения под названием «Советский артист». Позднее газета получила название «Большой театр».

Работать в журналистике Бенцианова начала в 1956 году. На тот момент она ещё училась на театроведческом факультете ГИТИСа и получила диплом год спустя.

В редакции Бенцианова занимала должности литературного сотрудника и главного выпускающего редактора. Она рассказывала о гастролях и премьерах, а также готовила творческие портреты артистов.

В 1996 году Бенцианова получила звание заслуженного работника культуры России. В 2006 и 2013 годах Попечительский совет Большого театра присудил ей свои премии.

Ранее сообщалось, что журналист и писатель Феликс Медведев умер 14 августа на 86-м году жизни после продолжительной болезни. Церемония прощания назначена на 19 августа. Она начнётся в 12:30 в ритуальном зале № 2, расположенном в доме 25 по улице Маршала Тимошенко.