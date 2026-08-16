В Севастополе ПВО и мобильные группы нейтрализовали 11 БПЛА

Российские военные, силы ПВО и мобильные огневые группы нейтрализовали 11 украинских беспилотников над Севастополем. Об этом сообщил губернатор Михаил Развожаев.

По его словам, очередную атаку Вооружённых сил Украины (ВСУ) удалось отразить без жертв и пострадавших. Повреждений зданий и объектов инфраструктуры также не зафиксировано.

Развожаев напомнил жителям, что к найденным обломкам и беспилотникам нельзя приближаться. О подозрительных объектах необходимо сразу сообщать по номеру 112.

Тем временем в Никитовском районе Горловки погиб мужчина 1995 года рождения. Ранения получила его дочь 2021 г.р. В одном из освобождённых населённых пунктов под повторный удар попал пожарный расчёт. Двое сотрудников МЧС России были ранены и госпитализированы. В Мироновском при атаке на легковой автомобиль пострадал мужчина 1987 года рождения. В Горняке тяжело ранена женщина 1965 года рождения, ещё один местный житель получил травмы средней степени тяжести.