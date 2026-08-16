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16 августа, 20:04

В Севастополе ПВО и мобильные группы нейтрализовали 11 БПЛА

ИИ-иллюстрация: создано редакцией Life.ru с использованием ChatGPT (OpenAI) / Не является фотографией с места событий

ИИ-иллюстрация: создано редакцией Life.ru с использованием ChatGPT (OpenAI) / Не является фотографией с места событий

Российские военные, силы ПВО и мобильные огневые группы нейтрализовали 11 украинских беспилотников над Севастополем. Об этом сообщил губернатор Михаил Развожаев.

По его словам, очередную атаку Вооружённых сил Украины (ВСУ) удалось отразить без жертв и пострадавших. Повреждений зданий и объектов инфраструктуры также не зафиксировано.

Развожаев напомнил жителям, что к найденным обломкам и беспилотникам нельзя приближаться. О подозрительных объектах необходимо сразу сообщать по номеру 112.

16 августа во время атак ВСУ пострадали три мирных жителя Белгородской области
16 августа во время атак ВСУ пострадали три мирных жителя Белгородской области

Тем временем в Никитовском районе Горловки погиб мужчина 1995 года рождения. Ранения получила его дочь 2021 г.р. В одном из освобождённых населённых пунктов под повторный удар попал пожарный расчёт. Двое сотрудников МЧС России были ранены и госпитализированы. В Мироновском при атаке на легковой автомобиль пострадал мужчина 1987 года рождения. В Горняке тяжело ранена женщина 1965 года рождения, ещё один местный житель получил травмы средней степени тяжести.

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Виталий Приходько
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