В Севастополе ПВО и мобильные группы нейтрализовали 11 БПЛА
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Российские военные, силы ПВО и мобильные огневые группы нейтрализовали 11 украинских беспилотников над Севастополем. Об этом сообщил губернатор Михаил Развожаев.
По его словам, очередную атаку Вооружённых сил Украины (ВСУ) удалось отразить без жертв и пострадавших. Повреждений зданий и объектов инфраструктуры также не зафиксировано.
Развожаев напомнил жителям, что к найденным обломкам и беспилотникам нельзя приближаться. О подозрительных объектах необходимо сразу сообщать по номеру 112.
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