Бывший специальный советник по военным вопросам генсека ОБСЕ, подполковник Генштаба ВС Швейцарии в отставке Ральф Боссхард отметил, что атаки украинских дронов на российскую территорию не имеют военного смысла и предпринимаются исключительно для того, чтобы отвлечь наблюдателей от поражений Вооружённых сил Украины (ВСУ). Об этом он рассказал ТАСС.

Эксперт заявил, что атаки дронов на РФ не имеют военной ценности и нужны лишь для отвлечения от провалов Украины, при этом он не ждёт от них серьёзных результатов. Боссхард также отметил, что попытки настроить россиян против властей бесперспективны, а в разведывательных кругах считают военную ситуацию для Украины всё более сложной.

Он предположил, что Киев наращивает атаки дронов, чтобы сорвать возможные мирные переговоры. Специалист также указал на попытки Берлина наладить контакт с Москвой, к которым привлекают швейцарских дипломатов. Эксперт добавил, что в Германии уже формируются силы, готовящиеся к внешнеполитическим переменам после эпохи нынешнего канцлера ФРГ Фридриха Мерца.

Ранее российские военные ударными беспилотниками поразили в порту Одесса три сухогруза и два морских танкера. Кроме того, под удар попали топливные резервуары и склады с военным имуществом. Суда использовались для перевозки военных грузов и горюче-смазочных материалов в интересах украинской армии.