«Барселона» согласовала переход Родри из «Манчестер Сити» за €70 млн

«Барселона» согласовала переход полузащитника Родри из «Манчестер Сити» за €70 млн. Каталонский клуб хочет завершить сделку к матчу за Кубок Жоана Гампера 19 августа, сообщил инсайдер Фабрицио Романо.

По его сведениям, английский клуб принял последнее предложение «Барселоны». Каталонцы предложили €60 млн и ещё €10 млн в виде бонусов. Стороны договорились о переходе футболиста.

«Барселона» рассчитывает оформить трансфер до встречи с египетским «Аль-Ахли». Игра за Кубок Жоана Гампера пройдёт 19 августа на стадионе «Камп Ноу». Перед матчем клуб представит болельщикам состав на новый сезон.

Родри выступает за «Манчестер Сити» с сезона-2019/20. Полузащитник также получил «Золотой мяч». Клубы пока не раскрыли детали его личного контракта.

Ранее сообщалось, что нападающий Ферран Торрес перейдёт из «Барселоны» в ПСЖ за €50 млн. Футболист выбрал французский клуб, а стороны завершили основные согласования. Торрес провёл в каталонской команде пять сезонов. В прошлом чемпионате Испании он забил 16 мячей в 33 матчах и разделил первое место в клубе по этому показателю с Ламином Ямалем. Нападающий также сделал две результативные передачи. Летом 2026 года Торрес выступил на чемпионате мира и забил победный гол в дополнительное время финала против Аргентины, который Испания выиграла со счётом 1:0.