Власти Зимбабве расследуют гибель 84 человек при крушении парома

Правительство Зимбабве начало расследовать крушение парома, которое унесло жизни 84 человек. Судно затонуло 11 августа на водохранилище Кариба, сообщил телеканал ZBC со ссылкой на министра транспорта и развития инфраструктуры Феликса Мхону.

Государственный министр по делам провинции Западный Машоналенд Мариан Чомбо призвала родственников пассажиров связаться с властями и сообщить сведения об их судьбе. По её данным, после крушения спаслись 67 человек.

Поисковые группы продолжают работу на водохранилище. Власти пока не установили точное число пассажиров. Первые данные указывали примерно на 160 человек, потом утверждалось, что их было более ста.

Специалисты выясняют обстоятельства крушения. Власти также сверяют списки пассажиров и уточняют число пропавших.

Ранее экскурсионный катер со 115 туристами загорелся у турецкого города Фетхие. Среди пассажиров находились граждане России. По предварительным данным, огонь возник на кухне и быстро охватил судно. Туристы надели спасательные жилеты и начали прыгать в воду. Береговая охрана эвакуировала всех пассажиров и доставила их в порт. Двое туристов надышались дымом и попали в больницу, остальные отказались от госпитализации. Катер полностью выгорел, специалисты устанавливают причину пожара.