На заправке в Краснодарском крае грузовик на огромной скорости влетел в вереницу легковушек, выстроившихся в очередь. По имеющейся на данный момент информации, жертвой столкновения стал один человек, ещё двое граждан пострадали.

Грузовик на скорости протаранил очередь из авто на заправке в Краснодарском крае. Видео © SHOT

По данным SHOT, авария произошла на трассе Усть-Лабинск — Белореченск. Фура на большой скорости влетела в очередь из авто, выстроившихся в очередь на АЗС. Повреждено минимум пять легковушек. По словам очевидцев, к месту ЧП приехали несколько автомобилей скорой помощи.

Ранее шесть человек, в том числе маленький ребёнок, пострадали в ДТП с тремя автомобилями в Псковской области. Авария произошла сегодня на 246-м километре трассы Санкт-Петербург — Невель в Струго-Красненском муниципальном округе. По предварительным данным, водитель Lada Vesta выехал на встречную полосу и столкнулся с грузовиком DAF. После этого легковушка врезалась в двигавшийся навстречу Audi.