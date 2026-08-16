Валентина Вылегжанина стала победительницей конкурса «Миссис Москва 2026»

Валентина Вылегжанина завоевала главный титул конкурса «Миссис Москва 2026». Финал состоялся в «Москонцерт холле».

Корону Вылегжаниной вручила победительница прошлого года Марина Куклачёва. Новая обладательница титула также получила «Хрустальную звезду», «Космический кубок» и поездку в Турцию.

За победу боролись 10 финалисток. Участницы готовились к решающему этапу два месяца. Конкурсная программа началась 14 июня и включала творческие задания, литературные чтения, поэтический конкурс и запись видеопрезентаций.

Организаторы выбрали для финала тему «Женщина-Галактика». Её посвятили 65-летию первого полёта человека в космос. В тот же вечер прошёл финал национального конкурса «Миссис Россия 2026».

Победительницу определяло жюри, в которое вошли олимпийская чемпионка Светлана Журова, космонавт Елена Серова, поэт Александр Шаганов, а также режиссёры Олег Степченко и Иван Архипов.

Ранее жительница подмосковного Видного Людмила Секрий стала абсолютной победительницей международного конкурса красоты «Миссис Земля — 2026». Россиянка обошла 40 участниц и завоевала главный титул. Секрий не только многодетная мама, но и основательница одной из крупнейших строительных компаний России. Вместе с супругом, с которым она состоит в браке уже 13 лет, она воспитывает четверых детей — Софию, Никиту, Кирилла и Ангелину.