Куклачёва стала «Миссис Россия 2026» через год после титула «Миссис Москва»
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Актриса, режиссёр и хореограф Театра кошек Куклачёва Марина Куклачёва удостоена звания «Миссис Россия 2026». Финальное мероприятие конкурса прошло в московском «Москонцерт холле».
«Мы так долго все этого ждали. Спасибо «Миссис Россия» за корону «Миссис России 2026», — сказала Куклачёва со сцены.
Церемонию награждения провела Екатерина Семёнова из Магнитогорска, которая владеет титулом «Миссис Россия 2025». Она и передала корону победительнице. Среди призов для Куклачёвой также значились «Космический кубок» и право на создание собственного клипа. В 2025 году Куклачёва стала победительницей конкурса «Миссис Москва».
Концепция финального шоу «Миссис Россия 2026» получила название «Женщина-Галактика» и была приурочена к 65-летию со дня первого полёта человека в космос. В конкурсе приняли участие представительницы различных регионов России.
Валентина Вылегжанина завоевала главный титул конкурса «Миссис Москва 2026». Новая обладательница титула также получила «Хрустальную звезду», «Космический кубок» и поездку в Турцию. За победу боролись 10 финалисток. Участницы готовились к решающему этапу два месяца. Конкурсная программа началась 14 июня и включала творческие задания, литературные чтения, поэтический конкурс и запись видеопрезентаций.
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