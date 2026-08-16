Куклачёва стала «Миссис Россия 2026» через год после титула «Миссис Москва»

Актриса, режиссёр и хореограф Театра кошек Куклачёва Марина Куклачёва удостоена звания «Миссис Россия 2026». Финальное мероприятие конкурса прошло в московском «Москонцерт холле».

«Мы так долго все этого ждали. Спасибо «Миссис Россия» за корону «Миссис России 2026», — сказала Куклачёва со сцены.

Церемонию награждения провела Екатерина Семёнова из Магнитогорска, которая владеет титулом «Миссис Россия 2025». Она и передала корону победительнице. Среди призов для Куклачёвой также значились «Космический кубок» и право на создание собственного клипа. В 2025 году Куклачёва стала победительницей конкурса «Миссис Москва».

Концепция финального шоу «Миссис Россия 2026» получила название «Женщина-Галактика» и была приурочена к 65-летию со дня первого полёта человека в космос. В конкурсе приняли участие представительницы различных регионов России.

Валентина Вылегжанина завоевала главный титул конкурса «Миссис Москва 2026». Новая обладательница титула также получила «Хрустальную звезду», «Космический кубок» и поездку в Турцию. За победу боролись 10 финалисток. Участницы готовились к решающему этапу два месяца. Конкурсная программа началась 14 июня и включала творческие задания, литературные чтения, поэтический конкурс и запись видеопрезентаций.