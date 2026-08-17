Думали, он спит: В Италии родители проехали около 100 км с трупом сына, не зная о его смерти

Кошмарная история развернулась на итальянской трассе: родители ехали с мёртвым 31-летним сыном, будучи уверенными, что он просто спит. Об этом пишет газета Corriere della Sera.

В воскресенье по автостраде в направлении Турина двигался автомобиль с тремя членами семьи. За рулём был отец, рядом с ним — мать, а на заднем сиденье ехал их 31-летний сын, уроженец Румынии. На протяжении нескольких десятков километров родители не подозревали, что их сын, сидевший сзади, мёртв — они думали, что он просто спит.

Спустя некоторое время родители попытались окликнуть сына, но ответа не последовало. Остановив автомобиль, они обнаружили отсутствие пульса у него и немедленно вызвали бригаду скорой помощи. Прибывшие врачи смогли лишь констатировать смерть.

Супруги сообщили, что с того момента, когда их сын в последний раз произнёс какие-либо слова, они успели проехать примерно сто километров. Предварительно, у мужчины произошёл сердечный приступ. При жизни у него были незначительные проблемы с сердцем.

Ранее в Кемеровской области шестимесячная девочка погибла в запертой машине, пока её родители пьянствовали у реки. Родители отдыхали на берегу Томи, а младенец оставался в закрытом автомобиле. На протяжении всего времени они даже не удосужились проверить, как себя чувствует их полугодовалая малышка: взрослые заметили труп ребёнка лишь утром.