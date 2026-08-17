Жителя Тернополя со зрением минус 14 признали годным к военной службе. Об этом РИА «Новости» сообщили в российских силовых структурах.

По словам собеседника агентства, соответствующее решение приняли военные врачи на Украине. Источник отметил, что такая степень миопии относится к высокой. При ней повышенные физические нагрузки могут быть противопоказаны.

Другие подробности, в том числе о возрасте мужчины и о том, куда его планируют направить после прохождения комиссии, не приводятся.

Ранее украинский омбудсмен Дмитрий Лубинец заявлял, что жалобы на нарушения при мобилизации поступают практически из всех регионов страны. Он отдельно подчёркивал, что при принятии решений военно-врачебные комиссии не должны игнорировать состояние здоровья людей.

Сегодня в Одессе сотрудники ТЦК применили газ против людей, пытавшихся помешать мобилизации мужчины. На видеоматериалах видно, как представитель военкомата, удерживая женщину за руку, протаскивает её по дороге. Женщина пыталась помешать автомобилю с похищенным мужчиной покинуть место происшествия. События разворачивалось возле входа в жилой комплекс.