Создатель ЕГЭ Филиппов высказался против отмены экзамена

Один из создателей ЕГЭ, президент РУДН Владимир Филиппов выступил против отмены экзамена. По его мнению, отказ от действующей системы усложнит поступление в вузы для школьников и их семей.

Филиппов признал, что большое количество стобалльников стало проблемой. Однако решать её полной отменой ЕГЭ он считает неправильным.

«Проблема в стране, когда появилось много стобалльников, она есть. Но это не означает, что надо, как некоторые предлагают, отменять ЕГЭ, потому что это, конечно, очень резко ухудшит состояние многих школьников и их семей», — сказал Филиппов в беседе с РИА «Новости».

Сейчас результаты выпускных испытаний позволяют абитуриентам подавать документы сразу в несколько университетов и на разные специальности. При отказе от такой модели им пришлось бы лично приезжать в выбранные учебные заведения и проходить внутренние испытания.

Особенно важным это преимущество Филиппов назвал для выпускников из регионов. Единая система даёт им возможность претендовать на места в ведущих российских университетах без дополнительных поездок.

В «Единой России» тем временем выступили против усложнения ЕГЭ. В партии считают, что правила поступления должны оставаться понятными для школьников и родителей, а выявленные проблемы системы стоит исправлять точечно.