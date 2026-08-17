Выложил ссору — готовься к суду: Чем грозит публикация семейного скандала в соцсетях

С юридической точки зрения публикация записи семейного скандала в интернете практически является правонарушением, если она осуществляется без согласия всех запечатлённых на видео лиц. Юрист МГКА Бюро адвокатов «Де-юре» Дарья Александрова рассказала Life.ru, что грозит автору семейного видео, ставшего вирусным.

Согласно ст. 152.2 ГК РФ, не допускаются без согласия гражданина сбор, хранение, распространение и использование любой информации о его частной жизни, в частности сведений о его происхождении, о месте его пребывания или жительства, о личной и семейной жизни.

По словам эксперта, неправомерным распространением информации о частной жизни гражданина считается также её использование при создании произведений науки, литературы и искусства, если такое использование нарушает интересы гражданина. При этом не является нарушением сбор, хранение, распространение и использование информации о частной жизни гражданина в государственных, общественных или иных публичных интересах, а также в случаях, если информация о частной жизни гражданина ранее стала общедоступной либо была раскрыта самим гражданином или по его воле.

После смерти гражданина использование его изображения допускается только с согласия его детей и пережившего супруга, а при их отсутствии — с согласия родителей.

Согласие не требуется в следующих случаях:

1. Использование изображения осуществляется в государственных, общественных или иных публичных интересах.

2. Изображение получено при съёмке в местах, открытых для свободного посещения, либо на публичных мероприятиях (собраниях, съездах, конференциях, концертах, представлениях, спортивных соревнованиях и аналогичных событиях), за исключением ситуаций, когда такое изображение является основным объектом использования.

3. Гражданин позировал за вознаграждение.

В случаях, когда информация о частной жизни гражданина, полученная с нарушением закона, содержится в документах, видеозаписях или на иных материальных носителях, гражданин вправе требовать в судебном порядке удаления такой информации, а также пресечения или запрещения её дальнейшего распространения, в том числе путём изъятия и уничтожения без компенсации экземпляров материальных носителей, изготовленных для введения в гражданский оборот, если удаление информации невозможно без уничтожения этих экземпляров.

В случае если вы выкладываете в интернет видеозапись семейной ссоры, вы нарушаете частную жизнь граждан. Нарушение даёт пострадавшему право требовать удаления видео, пресечения его дальнейшего распространения и компенсации морального вреда. Дарья Александрова Юрист МГКА Бюро адвокатов «Де-юре»

Помимо гражданско-правовой ответственности лицо, распространившее сведения, может быть привлечено к уголовной ответственности по статье 137 УК РФ. Наказание предусматривает штраф до 200 тысяч рублей или в размере дохода за 18 месяцев, обязательные работы до 360 часов, исправительные работы до года, принудительные работы до двух лет (с лишением права занимать определённые должности или заниматься деятельностью до трёх лет либо без такового), арест до четырёх месяцев или лишение свободы до двух лет с лишением права занимать определённые должности или заниматься определённой деятельностью на срок до трёх лет.

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