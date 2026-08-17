Капитан Джек Воробей возвращается: Продюсер ведёт переговоры с Деппом о новой части франшизы
Продюсер «Пиратов Карибского моря» ведёт переговоры с Деппом о 6-й части
Обложка © кадр из фильма «Пираты Карибского моря: Проклятие Чёрной жемчужины», реж. Гор Вербински, сц. Тед Эллиот, Терри Россио, Стюарт Битти
Продюсер пяти фильмов серии «Пираты Карибского моря» Джерри Брукхаймер подтвердил, что обсуждает с американским актёром Джонни Деппом его возвращение в шестой части. Капитан Джек Воробей может снова появиться на экранах.
«Мы разговариваем с Джонни, мы работаем над сценарием и, надеюсь, нам удастся это осуществить», — приводит слова продюсера издание Deadline.
В августе 2025 года Брукхаймер сообщал, что шестая часть станет перезапуском франшизы, и при этом выражал желание видеть Деппа в этом фильме.
Джонни Депп восемь лет не появлялся в крупных голливудских проектах, а теперь возвращается в образе, способном напугать даже любителей хоррора! Life.ru рассказывает, чем «Эбенезер» удивит зрителей, когда запланирован выход и почему эту премьеру стоит ждать каждому.
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