Капитан Джек Воробей возвращается: Продюсер ведёт переговоры с Деппом о новой части франшизы

Продюсер пяти фильмов серии «Пираты Карибского моря» Джерри Брукхаймер подтвердил, что обсуждает с американским актёром Джонни Деппом его возвращение в шестой части. Капитан Джек Воробей может снова появиться на экранах.

«Мы разговариваем с Джонни, мы работаем над сценарием и, надеюсь, нам удастся это осуществить», — приводит слова продюсера издание Deadline.

В августе 2025 года Брукхаймер сообщал, что шестая часть станет перезапуском франшизы, и при этом выражал желание видеть Деппа в этом фильме.

Джонни Депп восемь лет не появлялся в крупных голливудских проектах, а теперь возвращается в образе, способном напугать даже любителей хоррора! Life.ru рассказывает, чем «Эбенезер» удивит зрителей, когда запланирован выход и почему эту премьеру стоит ждать каждому.