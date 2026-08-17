Президент Финляндии Александр Стубб выступает «вассалом США» в политике по отношению к России и не принимает самостоятельных решений на этом направлении. Такое мнение ТАСС высказал член финской национально-консервативной партии «Альянс свободы» Армандо Мема.

«Стубб — всего лишь «вассал США», — сказал он.

По мнению Мема, американский посол в Хельсинки фактически влияет на внешнюю политику страны. Политик утверждает, что Стубб согласует с ним решения, связанные с отношениями Финляндии и России.

Мема также считает, что президент Финляндии неоднократно принимал решения в интересах американской дипломатии. В ближайшее время этот курс не изменится, полагает собеседник агентства. Он назвал Финляндию страной-сателлитом США.

После вступления страны в НАТО власти сосредоточились на интересах альянса в регионе, отметил политик. По его мнению, этот курс мешает Хельсинки восстановить контакты с Москвой. Сторонники членства Финляндии в НАТО не учитывают эту проблему.

Мема заявил, что у Стубба есть номер телефона президента России Владимира Путина. Однако попытка наладить дипломатические отношения с Москвой, по его оценке, может повлиять на карьерные планы финского лидера. Политик допустил, что Стубб рассчитывает в будущем занять пост генерального секретаря НАТО или получить должность в Евросоюзе.

Ранее Армандо Мема связал заявления Стубба о возможном диалоге с Россией с недовольством жителей Финляндии. По мнению политика, риторика президента страны по отношению к Москве не изменилась. Власти сталкиваются с критикой из-за сокращения социальных услуг, расходов на военную промышленность и поддержки Украины. Мема считает, что заявления о контактах с Россией помогают Стуббу показать финнам готовность к дипломатии.