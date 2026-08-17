В Турции задержали фаната, прогнавшего ребёнка в футболке команды-соперника

В Турции задержали болельщика «Генчлербирлиги» после скандала с ребёнком в футболке «Фенербахче». Инцидент произошёл во время матча двух клубов в Анкаре, сообщает Cumhuriyet.

Мужчина возмутился присутствием маленького фаната команды-соперника на трибуне. В ситуацию вмешался полицейский, который взял мальчика на руки и отвёл в безопасное место.

Кадры произошедшего разошлись по соцсетям и вызвали резонанс. После этого Генпрокуратура Анкары начала расследование по статьям о предотвращении насилия и беспорядков на спортивных мероприятиях, а также о лишении ребёнка свободы.

Следователи установили, что физического насилия в отношении несовершеннолетнего не применяли. Подозреваемого задержали, а затем суд отпустил его под домашний арест.

«Генчлербирлиги» осудил поведение своего болельщика и назвал случившееся неуважением в том числе к истории клуба. «Фенербахче» пригласил мальчика и его отца на следующий матч команды.

Ранее «Пари Сен-Жермен» с российским вратарём Матвеем Сафоновым в стартовом составе проиграл «Лансу» со счётом 0:1 в матче за Суперкубок Франции. Единственный гол на 32-й минуте забил Флорьян Товен. В концовке первого тайма «Ланс» остался в меньшинстве после удаления защитника, а на 87-й минуте красную карточку получил игрок ПСЖ Нуну Мендеш.