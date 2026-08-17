ПСЖ с Сафоновым проиграл «Лансу» в матче за Суперкубок Франции

«Пари Сен-Жермен» с российским вратарём Матвеем Сафоновым в стартовом составе проиграл «Лансу» со счётом 0:1 в матче за Суперкубок Франции. Встреча прошла на стадионе «Боллар-Делелис».

Единственный гол на 32-й минуте забил Флорьян Товен. В концовке первого тайма «Ланс» остался в меньшинстве после удаления защитника, а на 87-й минуте красную карточку получил игрок ПСЖ Нуну Мендеш.

Ворота ПСЖ защищал Матвей Сафонов. Для российского голкипера это первое поражение в игре за трофей, которую он начинал в основном составе.

Для «Ланса» нынешний успех стал историческим — клуб впервые завоевал Суперкубок Франции. До этого команда участвовала в розыгрыше трофея в 1998 году и тогда уступила именно ПСЖ.

Парижане остаются рекордсменами турнира с 14 победами, однако в этот раз пополнить коллекцию ещё одним трофеем не смогли.

Перед матчем стало известно, что Матвей Сафонов получил место в стартовом составе ПСЖ на игру за Суперкубок Франции. Для россиянина это был второй подряд матч за трофей в основе парижан. 12 августа Сафонов помог ПСЖ обыграть «Астон Виллу» со счётом 2:1 и второй год подряд выиграть Суперкубок УЕФА. Российский голкипер провёл на поле все 90 минут.