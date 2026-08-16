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16 августа, 18:15

Сафонов получил место в основе ПСЖ на матче за Суперкубок Франции

Обложка © ТАСС / ЕРА

Обложка © ТАСС / ЕРА

Пресс-служба ФК «Пари Сен-Жермен» официально подтвердила включение российского голкипера Матвея Сафонова в стартовый состав команды на матч за Суперкубок Франции против «Ланса». Игра состоится на поле соперника, стартовый свисток прозвучит в 21:45 по московскому времени.

ПСЖ и «Ланс» квалифицировались на матч за Суперкубок Франции как победители национального чемпионата и Кубка страны соответственно. Напомним, что ранее стало известно о победе ПСЖ над «Астон Виллой» (2:1) в Суперкубке УЕФА. В этом матче Матвей Сафонов отыграл все 90 минут, завоевав свой второй трофей данного турнира в составе парижан.

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Ранее сообщалось, что лондонский «Арсенал» стал обладателем Суперкубка Англии 2026 года, уверенно обыграв «Манчестер Сити» со счётом 3:0. Финальный поединок прошёл на валлийском стадионе «Принсипалити» в Кардиффе.

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Наталья Демьянова
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