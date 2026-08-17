Победительница «Миссис Россия» Куклачёва не будет участвовать в «Миссис мира»

Обладательница титула «Миссис Россия — 2026» Марина Куклачёва заявила, что отказывается от борьбы за новые титулы на международном уровне ради работы в театре. Об этом пишет РИА «Новости».

Режиссёр и хореограф Театра кошек Куклачёва уточнила, что достигла цели, став «Миссис Россия», и теперь не планирует участвовать в международных конкурсах. Она хочет сосредоточиться на театре и работать над семейным проектом с сыном Никитой, артистом Большого театра.

Как отметила Куклачёва, реализуемые ею проекты на сцене позволяют зрителям прикоснуться к миру прекрасного.

Церемонию награждения провела Екатерина Семёнова из Магнитогорска, которая владеет титулом «Миссис Россия 2025». Она и передала корону победительнице. Среди призов для Куклачёвой также значились «Космический кубок» и право на создание собственного клипа. В 2025 году Куклачёва стала победительницей конкурса «Миссис Москва».