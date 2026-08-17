Кубок России — 2026/27
Ситуация с бензином
Специальная военная операция

Функционирует при финансовой поддержке Министерства цифрового развития, связи и массовых коммуникаций Российской Федерации

Регион
17 августа, 01:35

Победительница «Миссис Россия» Куклачёва не будет участвовать в «Миссис мира»

Обложка © ТАСС / Дмитрий Ягодкин

Обложка © ТАСС / Дмитрий Ягодкин

Обладательница титула «Миссис Россия — 2026» Марина Куклачёва заявила, что отказывается от борьбы за новые титулы на международном уровне ради работы в театре. Об этом пишет РИА «Новости».

Режиссёр и хореограф Театра кошек Куклачёва уточнила, что достигла цели, став «Миссис Россия», и теперь не планирует участвовать в международных конкурсах. Она хочет сосредоточиться на театре и работать над семейным проектом с сыном Никитой, артистом Большого театра.

Как отметила Куклачёва, реализуемые ею проекты на сцене позволяют зрителям прикоснуться к миру прекрасного.

Валентина Вылегжанина стала победительницей конкурса «Миссис Москва 2026»
Валентина Вылегжанина стала победительницей конкурса «Миссис Москва 2026»

Церемонию награждения провела Екатерина Семёнова из Магнитогорска, которая владеет титулом «Миссис Россия 2025». Она и передала корону победительнице. Среди призов для Куклачёвой также значились «Космический кубок» и право на создание собственного клипа. В 2025 году Куклачёва стала победительницей конкурса «Миссис Москва».

Больше актуальных событий в режиме реального времени — в разделе «Последние новости» на Life.ru.

BannerImage
Алена Пенчугина
  • Новости
  • Культура
    • Подписаться на LIFE
    Комментарий
    0
    avatar