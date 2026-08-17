В двух округах Приморья ограничили движение из-за переливов на дорогах

Движение транспорта ограничили в Хорольском и Пограничном округах Приморского края из-за переливов на дорогах. Об этом сообщил региональный Минтранс.

В Хорольском округе легковые автомобили не могут проехать по девятому километру дороги Хороль — Новобельмановка — Лучки. Глубина воды там достигает 30 сантиметров, а протяжённость затопленного участка — около 300 метров.

Без транспортного сообщения временно осталось село Приозёрное. На подъезде к нему образовался широкий перелив глубиной до 80 сантиметров, причём вода продолжает прибывать.

Ещё сложнее ситуация на 13–14-м километрах трассы Хороль — Реттиховка — Арсеньев, где уровень достиг одного метра. Для водителей организованы альтернативные маршруты.

В Пограничном округе на 73-м километре дороги Уссурийск — Пограничный — госграница из-за размытой водопропускной трубы движение идёт только по одной полосе. На трассе Сибирцево — Жариково — Комиссарово проезд легковушек затруднён из-за многочисленных переливов.

Транспортное сообщение на закрытых участках восстановят после снижения уровня воды. Ситуацию контролируют профильные службы.

Ранее из-за проливных дождей режим ЧС ввели в Чите. Вода подтопила дома и приусадебные участки, коммунальные службы откачивали её, восстанавливали водоотводные коллекторы и проводили дезинфекцию. Пострадавшим предусмотрели единовременные выплаты по 15 тысяч рублей.