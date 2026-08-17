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17 августа, 02:08

«Хватает наглости читать лекции»: Такаити осудили за истерику после поездки Путина на Курилы

SC: Такаити не имеет права критиковать Путина за поездку на Курилы

Обложка © Life.ru

Обложка © Life.ru

Японский премьер Санаэ Такаити не имеет права упрекать президента России Владимира Путина в том, что он посетил Курилы. Об этом пишет портал Strategic Culture.

«У премьера Японии Санаэ Такаити хватает наглости читать России лекции о том, что «японские чувств задеты». <…> В то время как Токио несёт ответственность за кровь российских мирных жителей, поддерживая киевский режим», — уточняется в публикации.

По мнению автора, Япония при поддержке стран Запада намеренно искажает исторические факты о принадлежности Курильских островов, не имея при этом ни юридических, ни моральных оснований для территориальных претензий. Реакция японской стороны на визит российского лидера представляет собой проявление лицемерия и истерической амнезии.

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Владимир Путин впервые посетил Курильские острова и приехал на Итуруп. Что президент делал на острове, почему Япония выразила протест, кому принадлежат Южные Курилы и в чём суть территориального спора — в материале Life.ru.

Больше новостей о дипломатии и международных отношениях — в разделе «Мировая политика» на Life.ru.

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Алена Пенчугина
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