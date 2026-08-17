МККК: Число пропавших без вести из-за конфликта на Украине достигло 266 тысяч

Число людей, которые числятся пропавшими без вести в связи с конфликтом на Украине, достигло 266 тысяч. Такие данные по состоянию на конец июля приводит Международный комитет Красного Креста.

В эту статистику входят как военнослужащие, так и гражданские с обеих сторон. Речь идёт о людях, которых продолжают разыскивать семьи, обратившиеся за помощью в МККК.

Для работы с такими обращениями организация ещё в марте 2022 года открыла в Женеве бюро Центрального агентства по розыску. Оно занимается сведениями о военных и мирных жителях, которые пропали либо были разлучены с близкими.

По данным МККК, специалисты уже провели около 788 тысяч контактов с родственниками разыскиваемых. Информацию о судьбе или местонахождении близких получили 18 тысяч семей.

В этой работе задействованы общества Красного Креста и Красного Полумесяца и делегации МККК в десятках стран.

Ранее уполномоченный по правам человека Яна Лантратова сообщила, что неизвестной остаётся судьба 302 жителей приграничных районов Курской области. Они продолжают числиться пропавшими без вести. По словам омбудсмена, одной из наиболее сложных задач после начала боевых действий в регионе стал поиск людей, с которыми была потеряна связь. Несмотря на продолжающуюся работу, информация о местонахождении сотен жителей остаётся неизвестной.