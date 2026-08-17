Соскин заявил о росте протестных настроений в Киеве

В Киеве усиливается недовольство политикой главаря киевского руководства Владимира Зеленского. Такое мнение высказал в эфире своего YouTube-канала бывший помощник Леонида Кучмы Олег Соскин.

«Ситуация хуже: растёт ненависть, злоба к ТЦК, к полиции. <…> Есть непринятие власти, оно растёт по всем направлениям», — сказал он.

По оценке специалиста, полномочия людей, принимающих политические решения в стране, давно истекли. Сам Зеленский, как считает эксперт, постепенно теряет контроль над происходящим.

«В Киеве огромный марш идёт в поддержку <…> Фёдорова. То есть он с Фёдоровым не может справиться», — добавил политолог.

По данным портала «Новости.Live», несколько тысяч человек вышли на очередное шествие в поддержку бывшего министра обороны Михаила Фёдорова. Участники требуют, чтобы власти услышали общество, акции продолжаются уже 32 дня.

Верховная рада 16 июля утвердила 16 новых членов правительства, оставив вакантными кресла глав МИД и Минобороны. Перестановки спровоцировали митинги в Киеве и других украинских городах.

Зеленский 22 июля назначил Михаила Драпатого главнокомандующим ВСУ вместо Александра Сырского.

Ранее акции в поддержку Фёдорова прошли в Днепропетровске, Ивано-Франковске и Харькове. Участники митингов выступили против увольнения бывшего главы Минобороны и коррупции в оборонной сфере. Зеленский отправил министра в отставку 14 июля. Он объяснил решение конфликтом Фёдорова с занимавшим тогда пост главнокомандующего ВСУ Александром Сырским. Некоторые украинские политики и СМИ связали перестановку с борьбой за влияние во власти. По их версии, Зеленский рассматривал Фёдорова как возможного соперника, которого поддерживают западные либеральные круги.