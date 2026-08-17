Трамп объявил о возвращении в США американца, проведшего 9 месяцев в плену

Президент Соединённых Штатов Дональд Трамп сообщил, что американец, пробывший в плену в Нигере девять долгих месяцев, возвращается в США. Об этом хозяин Белого дома рассказал в соцсети Truth Social.

«Я рад сообщить, что бывший заложник Кевин Райдаут готовится вылететь домой в Соединённые Штаты после того, как воссоединился со своей прекрасной женой Кристой», — написал республиканец.

Американский лидер добавил, что в самое ближайшее время планирует принять семью Райдаут в Белом доме и выразил надежду на скорую встречу с ними.

В октябре 50-летний пилот-миссионер Райдаут был похищен в Нигере тремя вооружёнными людьми. Спецслужбы предположили, что его вывезли из города. Кто стоял за похищением — оставалось загадкой, ни одна группировка не взяла на себя ответственность. Как именно удалось освободить американца — тоже пока неизвестно.

Тем временем иранские военные объявили денежное вознаграждение за каждого убитого или взятого в плен американского военнослужащего. Сумма выплаты составит 30 тысяч долларов или 5 миллиардов иранских туманов. Решение принято на фоне большого числа обращений от желающих участвовать в так называемом финансовом джихаде. Женщинам, которые сумеют выполнить задачу, пообещали выплатить вознаграждение в двойном размере.