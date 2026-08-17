В Сан-Диего эвакуируют жителей из-за лесного пожара площадью 53 га
Лесной пожар охватил 53 га и привёл к эвакуации жителей района Сорренто-Вэлли в Сан-Диего. За полтора часа площадь возгорания значительно увеличилась, к настоящему моменту пожарным удалось локализовать 15 процентов зоны пожара. Об этом сообщила газета Times of San Diego.
В Сан-Диего лесной пожар охватил 53 га и привёл к эвакуации. Видео © X / CALWIRE.ORG
Пламя распространилось по каньону рядом с жилыми домами. Пожарные начали тушить очаги с воздуха, а наземные бригады приступили к защите строений.
В течение часа власти направили к месту четыре пожарные машины и семь машин для тушения природных пожаров. В операции также участвовали два вертолёта, авиация пожарной службы Калифорнии, два бульдозера и группа быстрого реагирования. Полиция перекрыла улицы рядом с очагом.
Власти приказали эвакуировать жителей ближайших районов. Людей из соседних кварталов призвали подготовиться к возможному отъезду.
Ранее сообщалось, что один из крупнейших природных пожаров в истории Бельгии охватил около 3 тыс. га. Огонь вспыхнул 14 августа в коммуне Баэлен провинции Льеж. Для жителей, которых вывезли из опасной зоны, организовали пункт временного размещения. Жилой сектор огонь пока не затронул, но людям запрещено возвращаться, поскольку угроза не снята
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