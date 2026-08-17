Скончалась бывшая возлюбленная Владимира Кличко, актриса Хейден Панеттьер

Артистка прославилась благодаря сериалам «Герои» и «Нэшвилл». Она также снималась во франшизе «Крик». Панеттьер долгое время состояла в отношениях с бывшим чемпионом мира по боксу Владимиром Кличко. У пары есть общая дочь Кая Евдокия.

Ранее звезда Nickelodeon Кристи Ноуингс умерла в 46 лет после приступа астмы. На Nickelodeon Ноуингс пришла в 1997 году после участия в комедийном спецвыпуске And Now This с Рози О’Доннелл. В All That она провела три сезона и сыграла множество персонажей, в том числе Джессику в популярном скетче Whateverrr!!! вместе с Амандой Байнс. Позднее артистка появилась в трёх выпусках «Улицы Сезам», где снималась вместе со своим братом-близнецом Крисом Ноуингсом. Кроме того, она занималась музыкой и в 2020 году выпустила фолк-сингл To the World.