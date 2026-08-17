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17 августа, 04:08

Три рейса в Омск перенаправили из-за тумана и видимости менее 300 м

Обложка © Shutterstock / FOTODOM / Skycolors

Обложка © Shutterstock / FOTODOM / Skycolors

Три рейса из Москвы и Санкт-Петербурга не смогли приземлиться в Омске из-за тумана с видимостью менее 300 м. Самолёты направили в Тюмень и Новосибирск, сообщила пресс-служба омского аэропорта.

«Из-за неблагоприятных метеоусловий Омска (туман, видимость менее 300 метров) авиакомпании корректируют время прибытия и вылета в/из Омска», — говорится в сообщении.

Рейсы из Москвы и Санкт-Петербурга приземлились в Тюмени. Самолёт S7, который летел из Москвы, сел в Новосибирске.

Изменение маршрутов также повлияет на обратные вылеты. Авиакомпании корректируют расписание с учётом погоды в Омске.

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РанееМосква приняла первый за более чем 1,5 года пассажирский рейс из Дамаска. Самолёт авиакомпании Syrian Airlines сел в Шереметьево. С декабря 2024 года авиакомпании не обслуживали направление Москва — Дамаск из-за ситуации в Сирии. Ранее по этому маршруту летали Syrian Airlines и Fly Cham.

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Антон Голыбин
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