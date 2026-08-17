Три рейса в Омск перенаправили из-за тумана и видимости менее 300 м
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Три рейса из Москвы и Санкт-Петербурга не смогли приземлиться в Омске из-за тумана с видимостью менее 300 м. Самолёты направили в Тюмень и Новосибирск, сообщила пресс-служба омского аэропорта.
«Из-за неблагоприятных метеоусловий Омска (туман, видимость менее 300 метров) авиакомпании корректируют время прибытия и вылета в/из Омска», — говорится в сообщении.
Рейсы из Москвы и Санкт-Петербурга приземлились в Тюмени. Самолёт S7, который летел из Москвы, сел в Новосибирске.
Изменение маршрутов также повлияет на обратные вылеты. Авиакомпании корректируют расписание с учётом погоды в Омске.
РанееМосква приняла первый за более чем 1,5 года пассажирский рейс из Дамаска. Самолёт авиакомпании Syrian Airlines сел в Шереметьево. С декабря 2024 года авиакомпании не обслуживали направление Москва — Дамаск из-за ситуации в Сирии. Ранее по этому маршруту летали Syrian Airlines и Fly Cham.
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