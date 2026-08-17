Не менее семи человек погибли у храма Ашок Дхам в индийском штате Бихар. Свыше 12 верующих получили травмы. Пострадавших доставили в больницу Лакхисарая. О трагедии сообщает India Today.

Не менее семи человек погибли из-за давки в храме в индийском штате Бихар. Видео © X / rambabu935gmai1

В тот день к святыне пришло множество паломников. Они собирались отметить последний понедельник священного месяца Шраван.

По предварительным данным, рядом с толпой оборвался электрический провод. Его падение вызвало панику, люди начали теснить друг друга.

Одна из оград не выдержала напора, и часть собравшихся упала. Возникшая давка привела к многочисленным жертвам. Местные власти распорядились обеспечить раненым оперативную медицинскую помощь.

Ранее шесть человек пострадали при давке на знаменитом «голом фестивале» в японской префектуре Окаяма. В традиционном состязании у храма приняли участие около десяти тысяч мужчин. Они надели набедренные повязки и попытались сразиться за деревянные «синги» — специальные жезлы, которые, как считается, приносят удачу. Давка началась, когда в главном зале выключили свет и в толпу выбросили жезлы.