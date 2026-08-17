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Регион
17 августа, 04:21

Bloomberg узнал о тайных поставках нефти через Ормуз ближневосточными странами

Обложка © Shutterstock / FOTODOM / Shutterstock AI

Обложка © Shutterstock / FOTODOM / Shutterstock AI

Ближневосточные экспортёры перевозят нефть через Ормузский пролив на танкерах с отключёнными транспондерами. Объёмы поставок превышают рыночные прогнозы на 4 млн баррелей в сутки, утверждает агентство Bloomberg со ссылкой на источники.

«Ближневосточные производители нефти продолжают переправлять большие объёмы сырой нефти из Персидского залива, что помогает сдерживать рост цен и смягчает опасения по поводу резкого роста инфляции, связанного с ростом цен на энергоносители», — говорится в публикации.

Танкеры используют такой способ перевозки уже несколько месяцев. Отключённые транспондеры не позволяют отслеживать их движение через пролив в обычном режиме.

Газета «Уолл-стрит джорнал» ранее сообщила, что число танкеров и торговых судов в Ормузском проливе сократилось со 130 до 26 единиц в сутки. Судоходные компании учитывают риск атак и рост стоимости страхования.

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Ранее сообщалось, что Иран и Оман согласовали карту прохода судов через Ормузский пролив. Об этом заявил официальный представитель иранского МИД Исмаил Багаи. Тегеран и Маскат договорились об основных маршрутах морского судоходства через стратегическую водную артерию. Отдельные детали соглашения стороны продолжают обсуждать.

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Антон Голыбин
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