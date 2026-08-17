Иран готовится к возобновлению конфликта с США, пишет WSJ

Иран готовится к возможному возобновлению конфликта с США. В Тегеране считают прекращение огня способом выиграть время, сообщила газета The Wall Street Journal (WSJ) со ссылкой на чиновников и разведывательные данные.

«В Тегеране полагают, что нынешние переговоры могут быть лишь «интерлюдией перед конфликтом», а заключённый меморандум «был, вероятно, попыткой США и Израиля ослабить давление на глобальную экономику и выиграть время», — пишет издание.

По данным газеты, иранские власти допускают, что Вашингтон и Тель-Авив используют паузу для подготовки к новому этапу боевых действий. Одновременно прекращение огня снижает давление на мировые рынки.

Издание отмечает глубокое недоверие между сторонами. Оно может помешать Ирану и США в ближайшее время достичь устойчивого соглашения о прекращении конфликта.

Ранее Иран объявил награду за каждого убитого или пленного американского военнослужащего. Командующий армией Исламской Республики Амир Хатами оценил выплату в $30 тыс., или 5 млрд иранских туманов. Он связал решение с большим числом обращений от желающих участвовать в финансовом джихаде. Женщинам за выполнение этой задачи пообещали двойное вознаграждение.