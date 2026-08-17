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Регион
17 августа, 04:53

Иран готовится к возобновлению конфликта с США, пишет WSJ

Обложка © Shutterstock / FOTODOM / saeediex

Обложка © Shutterstock / FOTODOM / saeediex

Иран готовится к возможному возобновлению конфликта с США. В Тегеране считают прекращение огня способом выиграть время, сообщила газета The Wall Street Journal (WSJ) со ссылкой на чиновников и разведывательные данные.

«В Тегеране полагают, что нынешние переговоры могут быть лишь «интерлюдией перед конфликтом», а заключённый меморандум «был, вероятно, попыткой США и Израиля ослабить давление на глобальную экономику и выиграть время», — пишет издание.

По данным газеты, иранские власти допускают, что Вашингтон и Тель-Авив используют паузу для подготовки к новому этапу боевых действий. Одновременно прекращение огня снижает давление на мировые рынки.

Издание отмечает глубокое недоверие между сторонами. Оно может помешать Ирану и США в ближайшее время достичь устойчивого соглашения о прекращении конфликта.

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Антон Голыбин
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