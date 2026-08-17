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17 августа, 05:05

Вулкан Ключевской второй раз за сутки выбросил пепел на высоту до 6,5 км

Обложка © Telegram / KVERT ИВиС ДВО РАН

Обложка © Telegram / KVERT ИВиС ДВО РАН

Вулкан Ключевской второй раз за сутки выбросил пепел на высоту до 6,5 км. Об этом сообщили в Камчатской группе реагирования на вулканические извержения ИВиС ДВО РАН.

«Высота пепла до 6,5 км. Пепловое облако протянулось на восток», — рассказали учёные.

Специалисты присвоили вулкану оранжевый код авиационной опасности. По их данным, извержение Ключевского продолжает стремительно развиваться.

Ключевской считается самым высоким действующим вулканом Евразии. Он имеет форму правильного конуса, а диаметр его вершинного кратера достигает около 700 м. На склонах вулкана находятся около 80 побочных взрывных кратеров и шлаковых конусов.

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Ранее сообщалось, что на Ключевской Сопке началось новое вершинное извержение. В кратере фонтанировала лава, а над вершиной в ночное время появилось свечение. Вулкан выбросил пепел на высоту до 7 км, после чего шлейф протянулся на 10 км к северо-востоку.

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Антон Голыбин
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